Теплоход компании-банкрота из Ростова не смогли продать на торгах

В Ростовской области не смогли продать теплоход компании-банкрота из-за отсутствия желающих участвовать в торгах. Информацию об этом опубликовали на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.
Речь идет о судне смешанного типа река-море «СТ-1327», которое ранее носило название «Арман-1». Оно было построено в 1987 году, длина корпуса составляет 88 метров, ширина — 12 метров, высота борта — 6 метров. Грузоподъемность — 1830 регистровых тонн, мощность двигателей — 1030 киловатт.
Известно, что теплоход к аукциону не привели «в состояние, удовлетворяющее требованиям его класса». Начальная стоимость лота составляла 81 млн рублей, также предполагалась продажа по сниженной цене.
Добавим, ранее владельцем судна была компания «Мак-Транспорт», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в феврале 2017 года. Несколько лет назад из-за долгов перед кредиторами предприятие признали банкротом.