Кто и когда не будет платить за парковку в Уфе

Пользователи не будут платить за парковку, если поставил машину на период не более 20 минут; на территориях, прилегающих к социальным и культурным объектам, на период не более 60 минут; в выходные и праздники. Об этом на пресс-конференции в мэрии города сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин.