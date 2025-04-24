Кто и когда не будет платить за парковку в Уфе

Пользователи не будут платить за парковку, если поставил машину на период не более 20 минут; на территориях, прилегающих к социальным и культурным объектам, на период не более 60 минут; в выходные и праздники. Об этом на пресс-конференции в мэрии города сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин.
Бесплатно имеют право парковаться транспортные средства пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также автомобили военной полиции.
От оплаты освобождаются ветераны Великой Отечественной войны либо перевозящие такого ветерана; ветераны боевых действий, инвалиды 1−3 группы со знаком «Инвалид». Также от оплаты освобождаются ТС, принадлежащие одному из родителей либо опекуну на праве собственности в семье, которая признается многодетной; ТС, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
Ранее в Уфе утвердили адресный перечень муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление подписал мэр города Ратмир Мавлиев. Первый этап единого парковочного пространства в городе предполагает создание 1188 парковочных мест в историческом центре. Не менее 10% парковочных мест будут предусматривать для маломобильных групп населения. Стоимость часа составит 40 рублей. В июне предполагается полноценный запуск платных парковок.