Омские городские службы отремонтировали более 86 тысяч квадратных метров дорог

Сегодня работы по аварийно-восстановительному ремонту ведутся на десятках улиц города, включая 12 Декабря, Семиреченскую, Путилова, Туполева, Кирова, Новокирпичную, Б. Хмельницкого, а также в поселке Береговой. Ремонт также проводится на путепроводе по ул. Кирова, улицах Пушкина, 11-й Ремесленной, Волгодонской и Космическом проспекте.