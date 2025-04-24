Омские городские службы отремонтировали более 86 тысяч квадратных метров дорог

С начала дорожного сезона муниципальный асфальтобетонный завод (АБЗ) произвел более 10 200 тонн асфальта, что позволило отремонтировать порядка 86 000 квадратных метров проезжей части, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале.
Сегодня работы по аварийно-восстановительному ремонту ведутся на десятках улиц города, включая 12 Декабря, Семиреченскую, Путилова, Туполева, Кирова, Новокирпичную, Б. Хмельницкого, а также в поселке Береговой. Ремонт также проводится на путепроводе по ул. Кирова, улицах Пушкина, 11-й Ремесленной, Волгодонской и Космическом проспекте.
В работах задействовано 54 единицы техники и более 100 рабочих Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Помимо ямочного ремонта, дорожники занимаются уборкой придорожных территорий: подметают, моют и красят ограждения, убирают мусор и благоустраивают общественные пространства.