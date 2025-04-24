В Перми по решению суда временно остановили работу опасного детского квеста

В Мотовилихинском районе Перми прошла проверка квест-компаний, организующих мероприятия для детей. Ее провели сотрудники прокуратуры совместно со специалистами МЧС и Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В ходе проверки обнаружили серьезные нарушения правил пожарной безопасности и санитарных норм. Из-за этого районная прокуратура подала в суд иск, в котором потребовала запретить арендодателю сдавать помещение под квесты, а также обязать организаторов не проводить подобные игры для детей.
Суд Мотовилихинского района удовлетворил требования и временно приостановил работу организации. Судебные приставы исполнили решение, закрыв доступ к помещению.