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Троллейбусы для дачников начнут работать в Хабаровске

С 26 апреля в Хабаровске возобновляет работу троллейбусный маршрут № 28.

Источник: РИА "Новости"

С 26 апреля в Хабаровске возобновляет работу троллейбусный маршрут № 28. Он будет соединять «Дворец профсоюзов» с «Дачами малого аэропорта». Об этом сообщает мэрия Хабаровска.

Маршрут особенно популярен у дачников. Для удобства пассажиров троллейбусы будут ходить почти каждый час.

Отправление от «Дворца профсоюзов»: 7:37, 8:59, 10:21, 11:43, 13:05, 14:27, 17:11, 18:33, 19:55.

Отправление от «Дач малого аэропорта»: 8:18, 9:40, 11:02, 12:24, 13:46, 15:08, 17:52, 19:14, 20:36.

Возобновление маршрута направлено на улучшение транспортного обслуживания дачных районов в весенне-летний период.

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