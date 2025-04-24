В подмосковных школах пройдет патриотический марафон «Наследники Победы»

Она также уточнила, что кульминацией марафона станет «Вахта Памяти» — торжественное несение поста у памятников и мемориалов, закреплённых за образовательными организациями. Завершится марафон 9 мая — в День Победы — участием школьников и их семей в онлайн-акции «Бессмертный полк», традиционным поздравлением ветеранов, тружеников тыла, участников СВО.