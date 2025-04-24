Что за красные трубы разложили по Петербургу и когда их уберут

В апреле читатели и журналисты «Фонтанки» обратили внимание на гибкие красные трубы, проложенные вдоль Малой Конюшенной, Гороховой, набережной реки Фонтанки, а также вдоль 9-й линии Васильевского острова. Такие трубы необходимы для прокладки кабелей ПАО «Россети Ленэнерго».
Согласно карте ГАТИ с отметками об ограничениях дорожного движения, для работ «Ленэнерго» введены ограничения на двух участках Невского проспекта, в Транспортном переулке, на Днепропетровской, Инструментальной, Красногвардейском бульваре, Загородном проспекте, 1-й Красноармейской, на Межевом канале, на пересечении Новосмоленской набережной и Кораблестроителей. Если говорить о более удаленных районах города — на Ириновском проспекте. Во всех случаях стоит пометка о работах «по устранению аварии».
В марте инспекторы ГАТИ и прокуратура как раз из-за красных труб выходили с проверкой на место работ «Ленэнерго» на Невском проспекте. По итогам осмотра ведомство опубликовало релиз критического содержания. «Жители города были поражены культуре производства работ на главной артерии города. В одночасье километры оранжевых труб растянулись прямо под ногами пешеходов, тяжёлая строительная техника встала на тротуаре, и появились глубокие, местами неогороженные, котлованы» — было сказано в сообщении, которое потом, впрочем, было удалено.
Прокуратура со своей стороны сообщала только, что по заявлению от местного жителя проводится проверка соблюдения федерального законодательства при проведении благоустройства в зоне исторической застройки. Работы на Невском продолжаются.
В пресс-службе «Ленэнерго» рассказали «Фонтанке», что сейчас работы проводятся на нескольких улицах в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга.
«“Россети Ленэнерго” реализуют мероприятия по повышению надежности электроснабжения и увеличению мощности объектов энергетической инфраструктуры, а также предотвращению технологических нарушений», — отмечают в компании.
На Невском проспекте работы планируют закончить 30 апреля, на прилегающих улицах — 20 мая. По остальным адресам сроки не уточняют.
Плановые земляные работы обычно проводят в границах агротехнического периода. В прошлом, 2024 году, о его завершении объявили в середине ноября.
Новые коммуникации «Россети Ленэнерго» прокладывают методом горизонтально-направленного бурения: для этого необходимо снять покрытие только на отдельных участках, а не на всём протяжении замены сетей.
«Это позволяет сократить до минимума нарушения существующего благоустройства и обеспечить беспрепятственный доступ к инфраструктуре города, в том числе минимизировать ограничение пешеходного движения по всей трассе прокладки кабельных линий электропередачи», — отмечают в «Ленэнерго».
От аварийных до плановых — один шаг.
Аварийные работы отличаются от плановых тем, что для них не требуется ордер ГАТИ. При этом требования к культуре производства работ и восстановлению благоустройства остаются такими же. Допустимая зона аварийных работ составляет 50 метров, а максимальный срок устранения аварии — пять суток.
В марте в «Ленэнерго» отмечали, что вели работы на Невском проспекте по аварийным уведомлениям, поскольку кабельные линии вдоль него сильно изношены и создают риск возникновения аварийных ситуаций.
Тот же принцип, судя по всему, у Водоканала, который тоже давно работает на Думской улице с перекрытием движения. Перед проведением капитального ремонта дорожного полотна Невского проспекта в 2025 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит обследование сетей водоотведения на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, — сообщили там «Фонтанке». — По результатам обследования выявлена необходимость проведения ремонтных работ на канализационных сетях в районе пересечения Невского проспекта и Думской улицы. Работы позволят повысить надежность системы водоотведения на данном участке и исключат необходимость проведения работ с нарушением благоустройства после капитального ремонта дорожного полотна Невского проспекта".
Известно, что правительство Петербурга старается координировать работы разных организаций в сфере ЖКХ так, чтобы, например, благоустройство и замена плитки проводились после замены подземных коммуникаций. При этом в дни особых праздников, таких как 9 мая, стараются не создавать горожанам больших неудобств и поддерживать улицы в ухоженном состоянии.
В 2024 году в городе началась масштабная программа по капитальному ремонту домов на Невском проспекте, его скоординировали с благоустройством зеленых зон. Синхронно с этим началось и обновление электросетей.
Аварийные отключения электричества в Петербурге временами происходят, «Фонтанка» писала о таких случаях в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.