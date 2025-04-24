Что за красные трубы разложили по Петербургу и когда их уберут

Тот же принцип, судя по всему, у Водоканала, который тоже давно работает на Думской улице с перекрытием движения. Перед проведением капитального ремонта дорожного полотна Невского проспекта в 2025 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит обследование сетей водоотведения на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, — сообщили там «Фонтанке». — По результатам обследования выявлена необходимость проведения ремонтных работ на канализационных сетях в районе пересечения Невского проспекта и Думской улицы. Работы позволят повысить надежность системы водоотведения на данном участке и исключат необходимость проведения работ с нарушением благоустройства после капитального ремонта дорожного полотна Невского проспекта".