Графики отключения горячей воды утвердили в Петербурге

Так, компания «ТЭК СПб» начнёт проверку состояния теплоцентров с 13 мая. Работы продлятся вплоть до конца лета, охватывая более 4,7 тыс. км трубопроводных магистралей и затрагивая свыше 7 тыс. жилых домов в 17 городских районах Санкт-Петербурга и четырёх районах Ленобласти. Цель проверок — выявление изношенных участков и своевременная замена устаревших элементов инфраструктуры до старта нового отопительного сезона.