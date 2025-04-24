В Самарском художественном музее открылась выставка к 80-летию Победы

Сегодня в Самарском областном художественном музее начала работу выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+). Экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы и рассказывает о художниках-фронтовиках, детях войны и их творчестве.