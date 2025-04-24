В Самарском художественном музее открылась выставка к 80-летию Победы

Сегодня в Самарском областном художественном музее начала работу выставка «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+). Экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы и рассказывает о художниках-фронтовиках, детях войны и их творчестве.
В проекте участвуют более 200 экспонатов — картины, графика, скульптуры, письма, дневники и фотографии. Организаторами выступили Самарский художественный музей, Музей Победы (Москва), Российский национальный музей музыки и Курский краеведческий музей.
«Вместе с организаторами выставки осмотрел экспозицию. Берет за душу. Каждый экспонат проникает в самое сердце. Все сделано с огромной любовью, уважением и почтением к нашей истории, нашим героическим предкам» — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Куйбышев в годы войны стал не только «запасной столицей», но и культурным центром, где создавались произведения искусства, вдохновлявшие на борьбу и труд.
Выставка продлится до 26 октября. Адрес: ул. Куйбышева, 92.
Напомним, что 30 апреля в «Заварке» откроется выставка «Здесь осталось детство» (12+), которая расскажет о военном детстве куйбышевцев в 1941—1945 гг..
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