Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей

Согласно данным Социального фонда России, за 2024 год было выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в России было выдано единое пособие на 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин за прошлый год, на это направили 1,67 триллиона рублей.