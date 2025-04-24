Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза», — сказала Голикова на научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи», которая проходит в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Она добавила, что в прошлом году рост рождений третьих и последующих детей составил 1,1% к предыдущему году.
Согласно данным Социального фонда России, за 2024 год было выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в России было выдано единое пособие на 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин за прошлый год, на это направили 1,67 триллиона рублей.