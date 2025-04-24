Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей

Голикова: численность многодетных семей за последние два года выросла в 1,2 раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза», — сказала Голикова на научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи», которая проходит в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Она добавила, что в прошлом году рост рождений третьих и последующих детей составил 1,1% к предыдущему году.

Согласно данным Социального фонда России, за 2024 год было выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в России было выдано единое пособие на 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин за прошлый год, на это направили 1,67 триллиона рублей.