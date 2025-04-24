В Ростове сообщили о назначении нового директора департамента транспорта

Официально назначение нового руководителя пока не комментировали. Напомним, ранее стало известно о том, что Вадим Шкабарня решил покинуть пост главы ростовского департамента транспорта и подал заявление об отставке. Напомним, чиновник возглавил предприятие с 2022 года.