В Ростове сообщили о назначении нового директора департамента транспорта

Директором департамента транспорта Ростова-на-Дону назначили Константина Лашенко. Об этом без указания на источник информации сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
По информации издания, Константин Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет. В 2010-х годах он возглавлял отдел пассажирского транспорта ростовского дептранса, а потом был заместителем гендиректора по эксплуатации в МУП «МТК “Ростовпассажиртранс”.
В 2024 году Константин Лашенко был удостоен звания «Лучший работник транспорта Дона».
Официально назначение нового руководителя пока не комментировали. Напомним, ранее стало известно о том, что Вадим Шкабарня решил покинуть пост главы ростовского департамента транспорта и подал заявление об отставке. Напомним, чиновник возглавил предприятие с 2022 года.