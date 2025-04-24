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В Ростове сообщили о назначении нового директора департамента транспорта

Имя нового директора департамента транспорта назвали журналисты в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Директором департамента транспорта Ростова-на-Дону назначили Константина Лашенко. Об этом без указания на источник информации сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

По информации издания, Константин Лашенко окончил Ростовский государственный строительный университет. В 2010-х годах он возглавлял отдел пассажирского транспорта ростовского дептранса, а потом был заместителем гендиректора по эксплуатации в МУП «МТК “Ростовпассажиртранс”.

В 2024 году Константин Лашенко был удостоен звания «Лучший работник транспорта Дона».

Официально назначение нового руководителя пока не комментировали. Напомним, ранее стало известно о том, что Вадим Шкабарня решил покинуть пост главы ростовского департамента транспорта и подал заявление об отставке. Напомним, чиновник возглавил предприятие с 2022 года.