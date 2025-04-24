Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов

Утром в четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии региона, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.