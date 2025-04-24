Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан за видеосъемку стратегических объектов по заданию иностранных спецслужб для подготовки к совершению теракта, сообщает УФСБ региона.
Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУ МВД России по региону выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в покушении на террористический акт.
«Установлено, что злоумышленник по заданию иностранных спецслужб из корыстных побуждений проводил видео- и фотосъемку стратегических объектов, расположенных на территории региона для совершения террористического акта», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
«По месту жительства фигуранта проведён обыск, изъяты техника и средства связи. Решением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркивается в сообщении.
Утром в четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что в Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии региона, готовившийся двумя выходцами из Средней Азии по указанию куратора с Украины. Преступники при задержании оказали сопротивление и были ликвидированы.