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Станция «Удельная» не принимает пассажиров утром 24 апреля

Станция Удельная не принимает пассажиров утром 24 апреля. Официальное ее открытие состоится только вечером. Впрочем, некоторые петербуржцы сообщили, что рассчитывали на открытие в начале рабочего дня.

Источник: МК в Питере

Еще в «Озерках» передали по громкоговорителю классическое сообщение о капитальном ремонте «Удельной» и о том, что поезд проследует ее без остановки. На самой станции, что удалось заметить, пока состав ехал мимо, наводят чистоту: моют полы. Также по платформе ходят сотрудники метро.

Вчера вечером на станции уже горел свет, сообщили читатели. На протяжении всего капитального ремонта «Удельная» стояла во мраке.

Корреспонденту «МК в Питере» сотрудник метро рассказал, что у «Удельной» 24 апреля будет техническое открытие в 17:00. А для пассажиров она станет доступна, скорее всего, на следующий день.