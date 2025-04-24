Станция «Удельная» не принимает пассажиров утром 24 апреля

Еще в «Озерках» передали по громкоговорителю классическое сообщение о капитальном ремонте «Удельной» и о том, что поезд проследует ее без остановки. На самой станции, что удалось заметить, пока состав ехал мимо, наводят чистоту: моют полы. Также по платформе ходят сотрудники метро.