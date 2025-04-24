В Москве начали раздавать георгиевские ленточки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки у здания медиагруппы «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве, где зародилась эта традиция, передает корреспондент РИА Новости.
Георгиевская лента — символ Победы, памяти, связи поколений и воинской славы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Акция, придуманная журналистами агентства в марте 2005 года, превратилась в народную традицию.
Традиционно она стартует у стен медиагруппы «Россия сегодня». Первые георгиевские ленты начинают раздавать на Зубовском бульваре, 4.
В этом году акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта «Наша Победа. День за днем», в рамках которого нашли и впервые оцифровали весь архив Совинформбюро, собрали сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как их продолжение и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».
С 2022 года законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. В акции участвуют тысячи волонтеров Победы при информационной поддержке медиагруппы «Россия сегодня».