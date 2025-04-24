Стало известно, как чувствует себя малыш, выпавший из окна в Кишиневе: Врачи дали осторожный прогноз

Состояние ребенка, выпавшего из окна многоквартирного дома в столице, остается тяжелым, но стабильным.
Начальник Главного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан сообщил, что прогноз умеренно оптимистичный, и, хотя ребенок находится в тяжелом состоянии, есть благоприятная динамика.
Напомним, что 23 апреля на Ботанике на улице Тестимицану ребёнок выпал с балкона второго этажа. Очевидцы немедленно вызвали экстренные службы, и пострадавшего срочно доставили в больницу.
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