За неделю из Ростовской области экспортировали 87 тонн мяса птицы

На прошлой неделе в Ростовской области на экспорт оформили четыре партии мяса птицы общим весом 87 тонн. Товар вывезли в Бенин (27 тонн), Китай (27 тонн), ОАЭ (26 тонн) и Конго (27 тонн), сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Вся продукция прошла проверку, она полностью соответствовала требованиям стран-импортеров. Лабораторные исследования провели в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в Россельхознадзоре.
Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили, разрешение на экспорт было оформлено в системе «Аргус».