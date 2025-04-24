За неделю из Ростовской области экспортировали 87 тонн мяса птицы

На прошлой неделе в Ростовской области на экспорт оформили четыре партии мяса птицы общим весом 87 тонн. Товар вывезли в Бенин (27 тонн), Китай (27 тонн), ОАЭ (26 тонн) и Конго (27 тонн), сообщили в управлении Россельхознадзора.