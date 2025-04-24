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За неделю из Ростовской области экспортировали 87 тонн мяса птицы

Мясо птицы отправили из Ростовской области в Бенин, Китай, ОАЭ и Конго.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе в Ростовской области на экспорт оформили четыре партии мяса птицы общим весом 87 тонн. Товар вывезли в Бенин (27 тонн), Китай (27 тонн), ОАЭ (26 тонн) и Конго (27 тонн), сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Вся продукция прошла проверку, она полностью соответствовала требованиям стран-импортеров. Лабораторные исследования провели в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили, разрешение на экспорт было оформлено в системе «Аргус».