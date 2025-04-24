Запреты на посещение лесов введены в 32 районах Беларуси

Запреты введены на территории всех районов Гомельской области, а также в Быховском, Глусском, Костюковичском, Краснопольском, Могилевском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском районах Могилевской области. Запрещены посещения лесов в Ляховичском и Барановичском районах Брестской области.
В семи районах страны сняли ограничения — в Дрогичинском и Каменецком районах Брестской области, Берестовицком, Свислочском, Волковысском и Мостовском районах Гродненской области, а также в Минском районе.
На территории остальных районов страны введены ограничения.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов, а также через телеграм-бот «Лес. Запрет». Информацию можно уточнить и в местных лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.