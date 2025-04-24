«Кто здесь?»: в приморском нацпарке желна заметила за собой слежку

На фото, опубликованном в телеграм-канале «Земли леопарда», желна в сомнениях. Она смотрит прямо в объектив и как будто бы догадывается, что кто-то прямо в этот момент также пристально смотрит на нее. В глазах читается вопрос: «Кто здесь?».