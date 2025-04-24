«Кто здесь?»: в приморском нацпарке желна заметила за собой слежку

Сотрудники национального парка Приморского края «Земля леопарда» подглядывали за желной. И, кажется, она поняла, что за ней кто-то подсматривает. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».
На фото, опубликованном в телеграм-канале «Земли леопарда», желна в сомнениях. Она смотрит прямо в объектив и как будто бы догадывается, что кто-то прямо в этот момент также пристально смотрит на нее. В глазах читается вопрос: «Кто здесь?».
Желна является самым крупным дятлом «Земли леопарда». По размерам она немногим меньше вороны. Всю верхнюю часть головы самцов занимает красная шапочка. Своего рода головной убор. Дамы его носят только на затылке.
Как отмечают специалисты охраняемой территории, это довольно крикливая птица. Звук, который она произносит, напоминает немного печальное и протяжное «кью-ю-ю». Повторяет свое «кью-ю-ю» желна с небольшим интервалом.