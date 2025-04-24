Валерий Тарасов скончался в Приморье — ректор, при котором расцвел УГПИ

О смерти Валерия Ивановича стало известно 23 апреля.
Валерий Тарасов возглавлял УГПИ с 1983 по 2008 год, и за четверть века его руководства вуз пережил настоящую трансформацию. При Тарасове были открыты новые факультеты, кафедры и аспирантура сразу по 17 направлениям. Он расширил спектр подготовки специалистов, добившись аккредитации семи дополнительных специальностей. Особое внимание ректор уделял качеству преподавательского состава — именно он запустил программу «Кадры», благодаря которой на кафедры пришли доктора наук, профессора, а молодые преподаватели получили возможность стажироваться в ведущих вузах России.
Одним из достижений Валерия Тарасова стало развитие международного сотрудничества: УГПИ установил прочные связи с университетами Китая, Южной Кореи, США и Японии, что стало настоящим прорывом для провинциального вуза в 1990-х годах.
Память об этом человеке бережно хранят те, кто знал его лично. В социальных сетях и телеграм-каналах звучат слова искренней скорби.
«Лучший ректор в истории УГПИ. Царствия небесного. Человек с большой буквы, при нем вуз расцветал просто… Очень жаль, глубочайшие соболезнования родным и близким», — написала выпускница Екатерина.
Прощание с Валерием Тарасовым состоится в ближайшие дни в Уссурийске. Родные и коллеги отмечают: память об этом человеке останется не только в стенах института, но и в сердцах тысяч студентов, которые имели честь у него учиться.