Валерий Тарасов скончался в Приморье — ректор, при котором расцвел УГПИ

Валерий Тарасов возглавлял УГПИ с 1983 по 2008 год, и за четверть века его руководства вуз пережил настоящую трансформацию. При Тарасове были открыты новые факультеты, кафедры и аспирантура сразу по 17 направлениям. Он расширил спектр подготовки специалистов, добившись аккредитации семи дополнительных специальностей. Особое внимание ректор уделял качеству преподавательского состава — именно он запустил программу «Кадры», благодаря которой на кафедры пришли доктора наук, профессора, а молодые преподаватели получили возможность стажироваться в ведущих вузах России.