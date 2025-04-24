СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе

По версии следствия, в среду между учениками одной из школ Старой Руссы произошел конфликт, после которого подростки договорились о встрече на стадионе для дальнейшего выяснения отношений. Там в драке один из участников нанес своему оппоненту удар ножом в живот. Потерпевшего доставили в больницу.