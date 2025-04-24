СК завел дело против школьника, напавшего на одноклассника в Старой Руссе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против школьника, напавшего с ножом на одноклассника в Старой Руссе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области.
По версии следствия, в среду между учениками одной из школ Старой Руссы произошел конфликт, после которого подростки договорились о встрече на стадионе для дальнейшего выяснения отношений. Там в драке один из участников нанес своему оппоненту удар ножом в живот. Потерпевшего доставили в больницу.
«Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Старой Руссы. Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. “б, з” ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова, жизни и здоровью раненного ножом подростка ничего не угрожает.