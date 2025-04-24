На магистралях Уфы с высокой степенью интенсивности наносят разметку

Дорожные службы в Уфе приступили к обновлению разметки на городских магистралях. Первыми объектами стали наиболее загруженные транспортные артерии, включая проспекты Октября и Салавата Юлаева, трассу «Уфа — Аэропорт», а также улицы Заки Валиди, 50-летия Октября, Комарова, Первомайская, Правды, Тоннельная и Центральная. После завершения работ на основных дорогах бригады перейдут к второстепенным улицам.
Как сообщалось на оперативном совещании «Уфимская среда» в городской администрации, в текущем году планируется обновить около 150 тысяч квадратных метров дорожной разметки. По данным на текущий момент, уже выполнены работы на площади более 11,5 тысяч квадратных метров. Все работы должны быть завершены до конца июня.
Для нанесения разметки используется преимущественно термопластик — современный материал, отличающийся высокой износостойкостью и устойчивостью к перепадам температур. Специалисты отмечают, что такая разметка полностью затвердевает в течение 30 минут после нанесения. Дополнительным преимуществом материала является наличие светоотражающих компонентов, обеспечивающих хорошую видимость разметки в темное время суток.
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