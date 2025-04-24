На магистралях Уфы с высокой степенью интенсивности наносят разметку

Как сообщалось на оперативном совещании «Уфимская среда» в городской администрации, в текущем году планируется обновить около 150 тысяч квадратных метров дорожной разметки. По данным на текущий момент, уже выполнены работы на площади более 11,5 тысяч квадратных метров. Все работы должны быть завершены до конца июня.