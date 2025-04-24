Красноярцы активно ищут мангальщиков для шашлыков: как вырос спрос на услуги

Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Работы» провели исследование, которое показало, как изменился спрос на эти услуги, а также динамику зарплат специалистов.
С приходом весны красноярцы все чаще обращаются к аренде беседок для отдыха на природе. По данным аналитиков, в апреле 2025 года спрос на эту услугу увеличился на 63% по сравнению с мартом, в то время как предложение возросло всего на 11%. Лидерами по росту интереса стали Саратов (в 4,7 раза), Ижевск (в 4 раза) и Калининград (в 2,3 раза).
В условиях нехватки бесплатных мангальных зон многие желающие провести выходные на свежем воздухе предпочитают заранее резервировать беседки. Исполнители предлагают услуги по бронированию мест, включая защиту от дождя и ветра, а также доставку необходимых принадлежностей для шашлыка. Средняя стоимость таких услуг составляет от 2 000 до 3 000 рублей, в зависимости от расположения и популярности места.
Кроме того, спрос на профессиональных поваров, готовящих шашлыки и люля-кебаб, также значительно возрос. В апреле 2025 года россияне стали заказывать такие услуги на 29% чаще по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост наблюдается в крупных городах: в Москве (+173%), Туле (+195%) и Сочи (+162%).
Аналитики также отметили, что в апреле спрос на мангальщиков увеличился на 122%, а средняя заработная плата для этих специалистов достигла 171 203 рублей в месяц. В целом, весенний сезон приносит новые возможности не только поварам-шашлычникам, но и другим работникам кухни, что свидетельствует о растущем интересе россиян к организации отдыха на свежем воздухе.