Красноярцы активно ищут мангальщиков для шашлыков: как вырос спрос на услуги

С приходом весны красноярцы все чаще обращаются к аренде беседок для отдыха на природе. По данным аналитиков, в апреле 2025 года спрос на эту услугу увеличился на 63% по сравнению с мартом, в то время как предложение возросло всего на 11%. Лидерами по росту интереса стали Саратов (в 4,7 раза), Ижевск (в 4 раза) и Калининград (в 2,3 раза).