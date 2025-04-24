Челябинские пенсионеры смогут ездить на дачу со скидкой 70%

Как уточнили в «Свердловской пригородной компании», которая выполняет перевозки, на обычные билеты скидку не дадут, льготную цену проезда обеспечит только абонемент. Он бывает двух видов: для поездок в выходные и для поездок в другие дни, но не более 15 дней в месяц.