Челябинские пенсионеры смогут ездить на дачу со скидкой 70%

В Челябинской области пенсионеры-садоводы смогут ездить на свои участки в электричках по льготной цене. Скидка составит 70%.
Как уточнили в «Свердловской пригородной компании», которая выполняет перевозки, на обычные билеты скидку не дадут, льготную цену проезда обеспечит только абонемент. Он бывает двух видов: для поездок в выходные и для поездок в другие дни, но не более 15 дней в месяц.
Приобрести абонемент можно в любой пригородной кассе. Для этого нужно взять с собой удостоверение личности, справку от правления СНТ и документ, подтверждающий, что садовод уже вышел на пенсию.