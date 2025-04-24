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Челябинские пенсионеры смогут ездить на дачу со скидкой 70%

С 1 мая в Челябинской области начнут действовать скидки на поездки в электричках для садоводов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области пенсионеры-садоводы смогут ездить на свои участки в электричках по льготной цене. Скидка составит 70%.

Как уточнили в «Свердловской пригородной компании», которая выполняет перевозки, на обычные билеты скидку не дадут, льготную цену проезда обеспечит только абонемент. Он бывает двух видов: для поездок в выходные и для поездок в другие дни, но не более 15 дней в месяц.

Приобрести абонемент можно в любой пригородной кассе. Для этого нужно взять с собой удостоверение личности, справку от правления СНТ и документ, подтверждающий, что садовод уже вышел на пенсию.