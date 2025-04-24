В Госдуме рассказали, какие семьи получат выплаты досрочно до конца апреля

«Такой порядок касается только тех, кто выбрал безналичный способ — именно им выплаты придут до 30 апреля. Те же, кто получает средства через почту, получат их по обычному графику в мае, ориентируясь на работу отделений. Ежемесячная выплата из материнского капитала останется на прежней дате — 5 мая. График скорректировали под календарные особенности месяца, чтобы родители могли распорядиться пособиями в удобный момент, не дожидаясь завершения длинных выходных», — подчеркнул он.