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Летом в Крым пустят дополнительные поезда

Константинов: количество поездов в Крым увеличат летом 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На период летних отпусков и каникул количество поездов в Крым планируют увеличить. Об этом сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов.

«Транспортная компания “Гранд Сервис Экспресс” на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов “Таврия”, — сказал Константинов агентству РИА Новости.

Так, в конце мая из Москвы в Крым будут ходить восемь поездов. Планируется, что пять составов будут курсировать ежедневно. Константинов рассказал, что на этот маршрут добавят еще один двухэтажный поезд. Три состава будут ходить в Крым из Санкт-Петербурга. Два из них станут ежедневными.

«Еще 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов», — добавил руководитель крымского парламента.