Летом в Крым пустят дополнительные поезда

На период летних отпусков и каникул количество поездов в Крым планируют увеличить. Об этом сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов.
«Транспортная компания “Гранд Сервис Экспресс” на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов “Таврия”, — сказал Константинов агентству РИА Новости.
Так, в конце мая из Москвы в Крым будут ходить восемь поездов. Планируется, что пять составов будут курсировать ежедневно. Константинов рассказал, что на этот маршрут добавят еще один двухэтажный поезд. Три состава будут ходить в Крым из Санкт-Петербурга. Два из них станут ежедневными.
«Еще 10 поездов и две прицепные группы поедут из других регионов», — добавил руководитель крымского парламента.