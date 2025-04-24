Летом в Крым пустят дополнительные поезда

Так, в конце мая из Москвы в Крым будут ходить восемь поездов. Планируется, что пять составов будут курсировать ежедневно. Константинов рассказал, что на этот маршрут добавят еще один двухэтажный поезд. Три состава будут ходить в Крым из Санкт-Петербурга. Два из них станут ежедневными.