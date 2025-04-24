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Амнистия к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности

Совмин внес в парламент законопроект об амнистии в Беларуси к 80-летию Победы.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совмину внести в парламент законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба президента.

Документ внесен правительством в парламент по поручению главы государства. При этом в законопроекте сохранились подходы, которые были апробированы ранее во время амнистий прошлых лет. Напомним, за последние пять лет в Беларуси были объявлены четыре амнистии.

Но также в документе есть ряд новаций. В частности, к перечню лиц, которых полностью освобождаются от наказания и других мер уголовной ответственности, добавили новую категорию — это будут лица с определенными заболеваниями. Еще по амнистии наказание предлагают заменить на более мягкое лицам, которые ранее не были судимы, достигли 70-летнего возраста и осуждены к лишению свободы на срок до 6 лет включительно. Этим осужденным наказание могут заменить более мягким, заменив лишение свободы на ограничения без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Также документ вместо полной амнистии устанавливает применение частичной амнистии. На один год может быть сокращено наказание на один год к лицам, которые осуждены за неосторожные преступления, которые повлекли смерть человека.

Уточняется, что для большинства осужденных основными условиями применения амнистии станут полное возмещение вреда, которое было причинено совершенным преступлением, а еще наличие положительной характеристики за время отбывания наказания.

— По предварительным расчетам под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных, — прокомментировали в пресс-службе президента.

Накануне также Александр Лукашенко своим указом упростил порядок ввоза беспилотников в Беларусь.