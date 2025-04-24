Амнистия к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности

Но также в документе есть ряд новаций. В частности, к перечню лиц, которых полностью освобождаются от наказания и других мер уголовной ответственности, добавили новую категорию — это будут лица с определенными заболеваниями. Еще по амнистии наказание предлагают заменить на более мягкое лицам, которые ранее не были судимы, достигли 70-летнего возраста и осуждены к лишению свободы на срок до 6 лет включительно. Этим осужденным наказание могут заменить более мягким, заменив лишение свободы на ограничения без направления в исправительное учреждение открытого типа.