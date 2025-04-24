В Омске снесут 14 частных домов ради проекта комплексного развития территории

Проект постановления о комплексной застройке появился на сайте мэрии, 23 апреля. В рамках застройки будет снесено 14 частных домов на улицах Сергея Лазо, 7-я Линия, Маяковского и 8-я Линия. На их месте планируется возведение многоэтажной жилой застройки общей площадью 7800 квадратных метров.