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В Омске снесут 14 частных домов ради проекта комплексного развития территории

Речь идет о частном секторе в границах улиц Масленникова и Маяковского.

Источник: Комсомольская правда

В Омске планируется снос 14 частных домов в Октябрьском округе. По распоряжению мэра города, на территории площадью около 0,7 гектара вдоль улиц Масленникова и Маяковского будет реализован проект комплексного развития территории.

Фото: администрация Омска.

Проект постановления о комплексной застройке появился на сайте мэрии, 23 апреля. В рамках застройки будет снесено 14 частных домов на улицах Сергея Лазо, 7-я Линия, Маяковского и 8-я Линия. На их месте планируется возведение многоэтажной жилой застройки общей площадью 7800 квадратных метров.

Проект предполагает не только строительство жилых домов, но и создание развитой инфраструктуры: детского сада, школы, магазинов, кафе, парковки, спортивных площадок и различных предприятий. Реализация проекта рассчитана на семь лет. Далее документ должен получить резолюцию мэра Омска.