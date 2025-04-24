Первомайское шествие во Владивостоке снова отменили

Последний раз шествие трудовых коллективов во Владивостоке состоялось в 2019 году и прошло в невеселой обстановке из-за непогоды. Кроме того, маршрут шествия был ограничен улицей Светланской, Золотой мост, как делалось несколько лет до этого, не перекрывали. Потом демонстрации мешали пандемия, СВО и угрозы терактов.