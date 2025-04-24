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Первомайское шествие во Владивостоке снова отменили

В Приморском крае в очередной раз отменили первомайские демонстрации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона. Но иные массовые гуляния запланированы.

Источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке центральной площадкой мероприятий ко Дню весны и труда станет набережная Спортивной гавани. С 12:00 до 16:00 жителей и гостей города будут развлекать концертами, мастер-классами и конкурсами, будут работать фотозоны, ярмарки, выставки под открытым небом.

Последний раз шествие трудовых коллективов во Владивостоке состоялось в 2019 году и прошло в невеселой обстановке из-за непогоды. Кроме того, маршрут шествия был ограничен улицей Светланской, Золотой мост, как делалось несколько лет до этого, не перекрывали. Потом демонстрации мешали пандемия, СВО и угрозы терактов.

Парад в День Победы отменять не планируют, минувшей ночью состоялась его первая репетиция, сопровождавшаяся перекрытием улиц в центре Владивостока.

Открытие мотосезона тоже состоится 3 мая. Байкеры соберутся на площади Борцов Революции, будет организована развлекательная программа. Из-за мероприятия с 06:00 до 15:30 ограничат движение транспорта по улице Светланской до улицы Береговая, 6а, а с 14:55 до 15:30 (на время массового выезда мотоциклистов) — от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича.