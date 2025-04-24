Остров Пасхи под Казанью? Новые факты о 4-м объекте ЮНЕСКО в Татарстане

Чем похожи астрономическая обсерватория в 20 км от Казани и затерянный в Тихом океане остров Пасхи, для чего обсерватории канатная дорога, рассказали финалисты международного конкурса студенческих проектов, посвящённых четвертому в Татарстане объекту ЮНЕСКО.
Памятник, где кипит работа.
В творческом состязании участвовали команды российских вузов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Донецкой Народной Республики, а также 25 команд из вузов Китайской Народной Республики. В финал вышли девять проектов. Победил проект команды Московского архитектурного института (МАРХИ). На втором месте — команда Яньцзиньского университета (Китайская Народная Республика). Третье — команда Чанъаньского университета (КНР). Молодёжь высказывала свои идеи по сохранению и приспособлению к современному использованию построенной в 1901 г. обсерватории.
К конкурсантам обратился государственный советник РТ, посол Доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Он напомнил, что обсерватория им. В. П. Энгельгардта является одной из двух обсерваторий КФУ, включённых в 2023 г. в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока что в этом Списке представлено мало объектов, имеющих одновременно архитектурную и научную ценность.
«Безусловно, данный конкурс имеет колоссальное научно-прикладное значение как в организации эффективного управления объектами ЮНЕСКО, так и в развитии туристического потенциала, — отметил Минтимер Шаймиев. — В то же время он очень ценен тем, что способен пробуждать в молодых поколениях интерес и уважение к истории, культуре и традициям наших народов».
Это ансамбль Казанского кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска. Обсерватория им. Энгельгардта в этом списке на особом счету. Она не просто исторический и культурный объект с особым духом места. Это действующее научное, учебное учреждение, где кипит работа.
«Для таких проектов невероятно важно привлекать студентов. Молодые люди показывают нам, старшему поколению, новый взгляд на уже привычные вещи», — считает председатель жюри конкурса, международный эксперт по архитектуре, заслуженный архитектор Италии Элизабетта Фаббри.
Из прошлого в будущее.
Команда победителей предложила идею путешествия из прошлого в будущее. Прошлое хотят развернуть на территории памятника, где сохраняется историческая среда, созданная основателями обсерватории Василием Энгельгардтом и Дмитрием Дубяго. Там можно будет узнать об их быте, образе жизни. А будущее разворачивается на территории, окружающей обсерваторию.
«Там будут находиться все необходимые для развития объекты, в том числе кольцевая канатная дорога. Её мы предложили устроить примерно в одном километре от обсерватории». — уточнила представитель команды МАРХИ магистрант София Ромашкова.
Представитель команды МАРХИ Мария Макаренко обратила внимание на совпадение схемы планировки обсерватории им. Энгельгардта с размещением скульптур, ритуальных платформ на острове Пасхи.
Мария объясняет возможность таких параллелей тем, что во время строительства обсерватории тема острова Пасхи была чрезвычайно популярна в европейских научных кругах. В 1819—1821 гг. астроном и будущий ректор Казанского университета Иван Симонов в составе научной экспедиции на шлюпе «Мирный» проходил недалеко от острова Пасхи.
Почему бы не предположить, что память об этом путешествии была положена в основу разметки территории обсерватории? Идеи Марии очень заинтересовали жюри.
Девушке вручили приз симпатий Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест — фигурку из камня с острова Пасхи.
Команда КФУ сделала в своём проекте особый упор на научную составляющую. Предложила установить наземную станцию приёма снимков с комических аппаратов дистанционного зондирования Земли, а также заняться развитием уже имеющегося в обсерватории геодезического метрологического полигона.
Представители Чанъаньского университета (КНР) создали проект реконструкции астрономического парка, в котором появится театр «Звёздное небо», база студенческой практики.
«Все эти проектные работы мы аккумулируем и отдаём в проектный институт “Татинвестгражданпроект” для возможной реализации амбициозных предложений, — описал дальнейшие шаги по сохранению обсерватории им. Энгельгардта председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. — Но конкретной даты, когда в институте закончат работу над проектом, пока нет».
«Перед началом любого проекта происходит изучение идей. То есть всё, что сейчас коллеги сделали, это важная работа на будущее», — высказался о конкурсе президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Леонид Кондрашев.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо:
— Подобные конкурсы помогают укреплять обмены между молодыми людьми Китая и России в такой важной сфере, как сохранение всемирного культурного наследия. Китай — тоже мировая держава с точки зрения всемирного наследия. Наша страна занимает второе место в мире по количеству объектов всемирного наследия.
Охрана всемирного культурного наследия требует диалога и сотрудничества между различными цивилизациями, различными культурами. Поэтому Китай всегда готов укреплять обмен и сотрудничество с Россией, чтобы совместно сохранять памятники человеческой цивилизации и вместе строить прекрасный дом на нашей планете.