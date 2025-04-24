Остров Пасхи под Казанью? Новые факты о 4-м объекте ЮНЕСКО в Татарстане

К конкурсантам обратился государственный советник РТ, посол Доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Он напомнил, что обсерватория им. В. П. Энгельгардта является одной из двух обсерваторий КФУ, включённых в 2023 г. в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пока что в этом Списке представлено мало объектов, имеющих одновременно архитектурную и научную ценность.