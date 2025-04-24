Программу поддержки студентов-медиков расширяют в Нижегородской области

Одним из участников программы стал 35-летний Пётр Шевелев из Нижнего Новгорода. Он уже семь лет работает водителем скорой помощи, а три года назад начал учёбу в Нижегородском медицинском колледже. Сейчас он осваивает профессию медицинского брата и планирует после выпуска продолжить работу на станции скорой помощи, но уже в новом качестве.