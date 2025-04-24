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Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин

«Яндекс Реклама»: 35% россиян проверяют, является ли онлайн-магазин официальным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более трети интернет-покупателей перед приобретением товара всегда проверяют, является ли онлайн-магазин официальным для производителя или бренда: это гарантирует качество и безопасность оплаты, выяснили для РИА Новости аналитики «Яндекс Рекламы».

«Пользователи доверяют далеко не каждому сайту: согласно последним исследованиям “Яндекс Рекламы”, 35% интернет-покупателей всегда проверяют перед покупкой, является ли магазин официальным для данной марки или бренда», — рассказали в компании, основываясь на данных исследования мнений 1,1 тысячи человек.

Исследователя отметили, что почти половина (48%) интернет-потребителей иногда проверяют, покупают ли они товар на официальном сайте, еще 16% — не делают этого никогда.

В целом россияне, как правило, покупают товары на мультибрендовых площадках, но есть ряд категорий товаров, которые приобретаются именно на официальных сайтах производителей. Так, например, речь идет о бытовой технике и электронике, мебели, сантехнике и спортивных товарах.

Среди причин, по которым покупатели предпочитают именно официальные магазины, эксперты, в частности, назвали доверие к бренду, гарантию подлинности товара, безопасность оплаты, отсутствие наценок, понятные условия возврата и обмена и качественную поддержку клиентов.