Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более трети интернет-покупателей перед приобретением товара всегда проверяют, является ли онлайн-магазин официальным для производителя или бренда: это гарантирует качество и безопасность оплаты, выяснили для РИА Новости аналитики «Яндекс Рекламы».
«Пользователи доверяют далеко не каждому сайту: согласно последним исследованиям “Яндекс Рекламы”, 35% интернет-покупателей всегда проверяют перед покупкой, является ли магазин официальным для данной марки или бренда», — рассказали в компании, основываясь на данных исследования мнений 1,1 тысячи человек.
Исследователя отметили, что почти половина (48%) интернет-потребителей иногда проверяют, покупают ли они товар на официальном сайте, еще 16% — не делают этого никогда.
В целом россияне, как правило, покупают товары на мультибрендовых площадках, но есть ряд категорий товаров, которые приобретаются именно на официальных сайтах производителей. Так, например, речь идет о бытовой технике и электронике, мебели, сантехнике и спортивных товарах.
Среди причин, по которым покупатели предпочитают именно официальные магазины, эксперты, в частности, назвали доверие к бренду, гарантию подлинности товара, безопасность оплаты, отсутствие наценок, понятные условия возврата и обмена и качественную поддержку клиентов.