Эксперты рассказали, как интернет-покупатели проверяют онлайн-магазин

В целом россияне, как правило, покупают товары на мультибрендовых площадках, но есть ряд категорий товаров, которые приобретаются именно на официальных сайтах производителей. Так, например, речь идет о бытовой технике и электронике, мебели, сантехнике и спортивных товарах.