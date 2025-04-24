Туристам запретят кататься на самокатах в Сочи на майские праздники

На период с 00:00 8 мая до конца дня 10 мая будет полностью запрещено движение на любых электросамокатах — как арендованных, так и личных — по всей территории города. Кроме того, в радиусе 500 метров от мест, где будут проходить массовые торжества, нельзя будет оставлять средства индивидуальной мобильности, включая самокаты и моноколеса.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 17 апреля по всей стране действует единый скоростной лимит — прокатные электросамокаты теперь не могут развивать скорость выше 20 километров в час.