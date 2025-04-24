В Астане временно перекрыли ключевые улицы

Полностью перекрыты улицы К. Кайсенова (от ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик), Куйши Дина (от школы «Мирас» до пр. М. Жумабаева), улица Коктал (от пр. Тлендиева до ул. Окжетпес — с сохранением движения по одной стороне), а также улица Гаухартас (от ул. Телконыр до пр. Туран). Сроки окончания работ на этих участках варьируются от конца апреля до конца августа.