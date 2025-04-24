В Красноярске объявлены претенденты на получение премии МИРа

«Конкурс получился межконтинентальным! У нас были заявки из Южной Америки, Восточной Африки, Центральной Азии, Юго-Восточной Европы. Большой шаг был сделан в части географии участников, и совершенно новые и свежие имена появились. Поэтому я очень рассчитываю, что как можно больше людей в нашей стране будут знать, что такое фольклор, понимать его ценность и получать удовольствие от встречи с древним, глубоким и очень важным для нас искусством», — поделился член жюри этномузыкального конкурса, кандидат исторических наук, музеевед, археолог Леонид Ерёмин.