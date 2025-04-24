В Красноярске объявлены претенденты на получение премии МИРа

Своё творчество в Сибири представят конкурсанты из Москвы, Якутии, Магаданской, Самарской областей, Красноярского края, Удмуртии, Тувы, Хакасии и других регионов России. В заочном отборе также принимали участие претенденты из других стран, однако российские мастера и музыканты оказались на голову сильнее соперников.
«Конкурс получился межконтинентальным! У нас были заявки из Южной Америки, Восточной Африки, Центральной Азии, Юго-Восточной Европы. Большой шаг был сделан в части географии участников, и совершенно новые и свежие имена появились. Поэтому я очень рассчитываю, что как можно больше людей в нашей стране будут знать, что такое фольклор, понимать его ценность и получать удовольствие от встречи с древним, глубоким и очень важным для нас искусством», — поделился член жюри этномузыкального конкурса, кандидат исторических наук, музеевед, археолог Леонид Ерёмин.
В дирекции фестиваля также отмечают возросший интерес молодёжи к народной культуре — большое количество заявок в разных номинациях поступило от юношей и девушек. Но и старшее поколение не уступает. Самому возрастному участнику конкурса 85 лет, самому юному — 4 года.
Оценивают номинантов признанные деятели культуры и искусства. В этом году к команде экспертов присоединился Дмитрий Морозов, руководитель Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, доцент Московского государственного института культуры, художественный руководитель Московского народного хора.
Конкурсные выступления профессиональных и самодеятельных коллективов и семейных ансамблей пройдут на главной сцене одного из крупнейших фолк-фестивалей страны. Мастера-финалисты представят свои работы в выставочном зале музея-заповедника «Шушенское». Экспозицию составят тканые изделия, костюмы, национальные музыкальные инструменты, резная кость и береста, вышивка, керамика, народная игрушка и авторская кукла.
Имена номинантов опубликованы на сайте festmir.ru. С их творчеством гости Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» смогут познакомиться с 10 по 13 июля 2025 года в Шушенском. Вход на все мероприятия фестивальной программы свободный.
Напомним, фестиваль проводится с 2003 года и за свою долгую историю стал культурным достоянием Красноярского края. «МИР Сибири» трижды удостаивался внимания ЮНЕСКО и получал эгиду международной организации. Прошедшим летом фестиваль собрал 90 тысяч гостей, обновив свой собственный рекорд посещаемости. Учредителем мероприятия выступает министерство культуры Красноярского края. Организатор — Центр международных и региональных культурных связей.