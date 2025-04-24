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На трех улицах Коминтерновского района Воронежа пропал свет

Нет электричества на Бульваре Победы, на улицах Лизюкова и Хользунова.

Источник: Комсомольская правда

Утром в четверг, 24 апреля, в Коминтерновском районе Воронежа без света остались жители Бульвара Победы и улиц Лизюкова и Хользунова.

В мэрии сообщили, что, по их данным, в 9.30 произошло технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи. В результате лишились электричества часть домов на трех вышеперечисленных улицах.

— Рабочие с необходимым количеством спецтехники устраняют аварию. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Электричество обещают вернуть, ориентировочно, в течение двух часов, — сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.