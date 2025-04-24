На трех улицах Коминтерновского района Воронежа пропал свет

Утром в четверг, 24 апреля, в Коминтерновском районе Воронежа без света остались жители Бульвара Победы и улиц Лизюкова и Хользунова.
В мэрии сообщили, что, по их данным, в 9.30 произошло технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи. В результате лишились электричества часть домов на трех вышеперечисленных улицах.
— Рабочие с необходимым количеством спецтехники устраняют аварию. Одновременно энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Электричество обещают вернуть, ориентировочно, в течение двух часов, — сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.