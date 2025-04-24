Теперь окончательно: поселок Западный стал частью Челябинска

Поселки Западный и Пригородный включены в границы Челябинка. Необходимые для этого поправки в региональные законы приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.
— Таким образом завершен процесс вхождения поселков Западный и Пригородный в состав Челябинска, — сообщили в пресс-службе ЗСО.
Ранее включение поселков в границы города одобрили Челябинская гордума и собрание депутатов Сосновского района. Депутат также выяснили, что теперь будет со ставками по ипотеке в Западном и Пригородном.