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Теперь окончательно: поселок Западный стал частью Челябинска

Поселки Западный и Пригородный вошли в состав Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

Поселки Западный и Пригородный включены в границы Челябинка. Необходимые для этого поправки в региональные законы приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

— Таким образом завершен процесс вхождения поселков Западный и Пригородный в состав Челябинска, — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Ранее включение поселков в границы города одобрили Челябинская гордума и собрание депутатов Сосновского района. Депутат также выяснили, что теперь будет со ставками по ипотеке в Западном и Пригородном.