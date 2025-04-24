Основное обучение стартовало в нижегородской «Школе 21»

«Школа 21» — это бесплатная школа цифровых технологий, которая дает возможность всем желающим в возрасте от 18 лет, успешно преодолевшим отборочные этапы, получить востребованное образование в сфере ИТ. На основное обучение зачислены 173 человека, которые успешно прошли 26-дневный отборочный «бассейн».
«Нижегородская область — один из ведущих ИТ-центров России. Мы создаем комфортные условия и полезные меры поддержки для айтишников, а еще готовим сильнейших ИТ-специалистов. Формирование экосистемы ИТ-образования, частью которой является “Школа 21”, — важный шаг на пути к лидерству в этой сфере. Здорово, что этот проект создает целое сообщество ИТ-специалистов, которые смогут продолжить сотрудничать и после окончания обучения», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Средний возраст участников — 29 лет, самому старшему — 51 год. Среди них 23% — девушки. Основную часть прошедших отборочный этап составляют нижегородцы. Помимо них, попробовать свои силы в ИТ решили жители из Владимирской области, Краснодарского края, Кировской области и др. 36% участников до поступления в «Школу 21» не имели опыта в ИТ.
«Рост потребности в качественных ИТ-специалистах требует подготовки кадров. И Сбер как один из ведущих игроков технологического сектора, вносит свой вклад. Решает эту задачу “Школа 21”, которая готовит ИТ-специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и других стратегических направлений. Выпускники усилят статус Нижегородской области как крупнейшего ИТ-центра, привлекательного для инвесторов, работодателей и талантливых разработчиков», — отметил заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Калашников.
Во время основного обучения участники изучают языки программирования: C, C++, Java, C#, Python и Go, а также развивают навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.
Как и отборочный «бассейн», основное обучение проходит по методике «равный равному», когда участники обмениваются знаниями и самостоятельно проверяют работы друг друга, а помогают им в этом более опытные коллеги. В результате обучающиеся приобретают не только технические, но и «мягкие» навыки, которые сегодня ценятся в ИТ-компаниях не меньше, чем умение писать код. Кроме того, важная часть обучения — трехмесячная стажировка в ИТ-компаниях.
«Поздравляю всех участников со стартом основного обучения! Изучение цифровых технологий позволит вам воплотить в жизнь собственные инновационные идеи, способные оказать влияние на общество и технологическое развитие региона. А “Школа 21” поможет погрузиться в этот мир, полный увлекательных задач, творческих решений и возможностей для самовыражения», — сказал директор кампуса «Школы 21» в Нижнем Новгороде Александр Пересыпкин.
Напомним, что кампус открылся в Нижнем Новгороде в декабре 2024 года. Проект реализуется Сбером при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».