Основное обучение стартовало в нижегородской «Школе 21»

Как и отборочный «бассейн», основное обучение проходит по методике «равный равному», когда участники обмениваются знаниями и самостоятельно проверяют работы друг друга, а помогают им в этом более опытные коллеги. В результате обучающиеся приобретают не только технические, но и «мягкие» навыки, которые сегодня ценятся в ИТ-компаниях не меньше, чем умение писать код. Кроме того, важная часть обучения — трехмесячная стажировка в ИТ-компаниях.