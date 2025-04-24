Эксперт: работодателям придется подстраиваться под зумеров

НОВОСИБИРСК, 24 апр — РИА Новости. Представители поколения зумеров (родившиеся с середины 1990-х до начала 2010 годов), не готовы посвящать всю жизнь работе и используют ее только как способ обеспечить свои потребности, работодателям придется под это подстраиваться, считает директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
«Если говорить про зумеров, то, во-первых, их больше интересует миссия компании и ценности, им это становится критически важно. И второе — они очень не любят работать… Перерабатывать. Они не готовы посвящать всю свою жизнь работе. Они используют работу просто как способ обеспечить все свои развлечения и остальные потребности и так далее, в отличие от более взрослого поколения», — рассказал эксперт журналистам в Новосибирске.
Он отметил, что более старшее поколение воспринимает работу как нечто большее, чем просто способ существования, однако для зумеров это не актуально.
«Но работодателям придется с ними работать, потому что через условные десять лет всю основную часть, самые трудоспособные рабочие силы будут представлять именно эти сегодняшние зумеры», — считает Пшеничных.
Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, в свою очередь, также считает, что с учетом того, что работодатели все больше привлекают к работе зумеров, они будут вынуждены адаптировать режимы и условия работы для того, чтобы удовлетворять потребности этой аудитории.