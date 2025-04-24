Эксперт: работодателям придется подстраиваться под зумеров

«Если говорить про зумеров, то, во-первых, их больше интересует миссия компании и ценности, им это становится критически важно. И второе — они очень не любят работать… Перерабатывать. Они не готовы посвящать всю свою жизнь работе. Они используют работу просто как способ обеспечить все свои развлечения и остальные потребности и так далее, в отличие от более взрослого поколения», — рассказал эксперт журналистам в Новосибирске.