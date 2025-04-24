Под Краснодаром трижды перекроют движение по трассе А-289

Как сообщалось ранее, трасса А 289 от Краснодара до Крымского моста официально переведена в платный режим: здесь внедрен «Свободный поток», первая в регионе безбарьерная система взимания платы. Вместо шлагбаумов установлены рамки с камерами, фиксирующими проезд и номер автомобиля. Оплата происходит автоматически, замедляться не требуется, в отличие от традиционных ПВП.