Под Краснодаром трижды перекроют движение по трассе А-289

По данным ФКУ «Упрдор Тамань», движение на отрезке 7км+021—7км+306 перекроют с 09:00 до 10:00, затем с 13:00 до 14:00 и, наконец, с 15:00 до 16:00.
Водителям рекомендовано скорректировать маршруты с учетом графика.
Как сообщалось ранее, трасса А 289 от Краснодара до Крымского моста официально переведена в платный режим: здесь внедрен «Свободный поток», первая в регионе безбарьерная система взимания платы. Вместо шлагбаумов установлены рамки с камерами, фиксирующими проезд и номер автомобиля. Оплата происходит автоматически, замедляться не требуется, в отличие от традиционных ПВП.