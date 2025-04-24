Для Челябинска спроектируют новую систему оповещения населения

Система предназначена для доведения сигналов оповещения и информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера до экстренных служб и жителей.
Система оповещения будет состоять из двух подсистем: телекоммуникационной, а также оповещения и информирования. Ей предстоит объединить дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб и организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты. При этом она должна функционировать в круглосуточном режиме и быть защищена от возможного несанкционированного запуска.
Челябинская система оповещения будет доводить сигнал «Внимание всем» через электросирены и систему рупорных громкоговорителей. Также у неё будет возможность дальнейшей передачи речевых сообщений. Она сможет автоматизировано управлять уличными электросиренами и иными электрозвуковыми устройствами.
Сейчас идёт приём заявок от потенциальных подрядчиков. Победителя определят 7 мая. У него будет шесть месяцев на проектирование системы. За работы ему готовы заплатить 2,3 миллиона рублей.