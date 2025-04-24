Для Челябинска спроектируют новую систему оповещения населения

Система оповещения будет состоять из двух подсистем: телекоммуникационной, а также оповещения и информирования. Ей предстоит объединить дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб и организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты. При этом она должна функционировать в круглосуточном режиме и быть защищена от возможного несанкционированного запуска.