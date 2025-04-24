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Власти Латвии готовят ограничения для белорусов, связанные с Шенгеном

Латвия вводит новые ограничения для белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии намерены ввести новые ограничения для граждан Беларуси и России, пишет ТАСС.

В частности, белорусов и россиян могут обязать уведомлять о въезде в республику из стран Шенгенской зоны по заявительному принципу.

— Въезжая через Шенгенскую зону, граждане России и Беларуси будут обязаны заполнить заявление о своем пребывании в Латвии, — прокомментировал глава Министерства внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.

При этом латвийский министр обратил внимание на то, что в сравнении с 2023-м в 2024-м увеличилось количество выданных россиянам туристических виз, что «вызывает беспокойство» у Риги.

А еще сейм Литвы продлил санкции в отношении граждан Беларуси.

Тем временем готовится амнистия к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.

Накануне также президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом упростил порядок ввоза беспилотников.