Власти Латвии готовят ограничения для белорусов, связанные с Шенгеном

Власти Латвии намерены ввести новые ограничения для граждан Беларуси и России, пишет ТАСС.
В частности, белорусов и россиян могут обязать уведомлять о въезде в республику из стран Шенгенской зоны по заявительному принципу.
— Въезжая через Шенгенскую зону, граждане России и Беларуси будут обязаны заполнить заявление о своем пребывании в Латвии, — прокомментировал глава Министерства внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.
При этом латвийский министр обратил внимание на то, что в сравнении с 2023-м в 2024-м увеличилось количество выданных россиянам туристических виз, что «вызывает беспокойство» у Риги.
А еще сейм Литвы продлил санкции в отношении граждан Беларуси.
Тем временем готовится амнистия к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.
Накануне также президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом упростил порядок ввоза беспилотников.