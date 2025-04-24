Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции «Свет Великой Победы»

ВОЛГОГРАД, 24 апр — РИА Новости. Территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде впервые полностью задействуют для проведения акции «Свет Великой Победы» — от ступеней у подножия мемориала до монумента «Родина-мать зовет!», акция будет проходить 7, 8 и 9 мая, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Акция «Свет Великой Победы» в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию — с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!».
«На Мамаевом кургане расширят границы показа видеоинсталляции: будет задействована территория от самого подножия мемориального комплекса до главной скульптуры. Все объекты и прилегающие к ним пространства благодаря световому художественному оформлению с использованием современных технологий получат новое визуальное решение, которое поможет еще глубже и эмоциональнее ощутить величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне, почувствовать выразительность мемориала», — говорится в сообщении властей.
Отмечается, что монтаж оборудования для акции на Мамаевом кургане уже начался. Также акция «Свет Великой Победа» пройдет у музея-панорамы «Сталинградская битва» в центре Волгограда, здесь будут показаны полотна «Бородинская битва», «Сталинградская битва», «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», «Волочаевская битва».