Всю территорию Мамаева кургана задействуют для акции «Свет Великой Победы»

«На Мамаевом кургане расширят границы показа видеоинсталляции: будет задействована территория от самого подножия мемориального комплекса до главной скульптуры. Все объекты и прилегающие к ним пространства благодаря световому художественному оформлению с использованием современных технологий получат новое визуальное решение, которое поможет еще глубже и эмоциональнее ощутить величие подвига советского народа в Великой Отечественной войне, почувствовать выразительность мемориала», — говорится в сообщении властей.