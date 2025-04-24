В Крыму начались учения силовиков

В четверг, 24 апреля, в Крыму стартовали учения силовых структур. Они проходят на побережье.
Учения проводятся на участке от Феодосии до ялтинского поселка Форос. С самого утра там работают блокпосты. Все автомобили и рейсовые автобусы останавливают и досматривают.
В учениях участвуют подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны, других силовых структур, а также правоохранители. Они отрабатывают противодействие высадке диверсионных групп противника на территорию полуострова.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, учения продлятся до трех часов дня. Руководитель региона попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, а также оказывать содействие в проведении учений. Он попросил крымчан сохранять спокойствие.