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В Крыму начались учения силовиков

В Крыму стартовали учения силовых структур 24 апреля.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В четверг, 24 апреля, в Крыму стартовали учения силовых структур. Они проходят на побережье.

Учения проводятся на участке от Феодосии до ялтинского поселка Форос. С самого утра там работают блокпосты. Все автомобили и рейсовые автобусы останавливают и досматривают.

В учениях участвуют подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны, других силовых структур, а также правоохранители. Они отрабатывают противодействие высадке диверсионных групп противника на территорию полуострова.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, учения продлятся до трех часов дня. Руководитель региона попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, а также оказывать содействие в проведении учений. Он попросил крымчан сохранять спокойствие.