Школьники против электросамокатов: группу малолетних дебоширов заметили во Владивостоке

Один из подростков даже не пытался скрыть лицо от очевидца, который пытался обратить внимание на недопустимость его действий и, наконец, стал снимать группу юных дебоширов на камеру смартфона. (На видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, лица детей замазаны). Неясно, то ли это осознанный протест, то ли мальчик ещё не осознавал, что надругательство над самокатами является порчей чужого имущества, а значит, противоправным деянием.