Школьники против электросамокатов: группу малолетних дебоширов заметили во Владивостоке

Группу предположительно малолетних детей заметили на кольце 3-й Рабочей. Сперва они били стеклянные бутылки возле кафе, а потом пошли по проспекту Красного Знамени в сторону улицы Шилкинской, 21, по пути опрокинув все электрические самокаты, расставленные в специально отведённых для них местах.
Один из подростков даже не пытался скрыть лицо от очевидца, который пытался обратить внимание на недопустимость его действий и, наконец, стал снимать группу юных дебоширов на камеру смартфона. (На видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, лица детей замазаны). Неясно, то ли это осознанный протест, то ли мальчик ещё не осознавал, что надругательство над самокатами является порчей чужого имущества, а значит, противоправным деянием.
Отметим, это не первый случай противоправного поведения несовершеннолетних во Владивостоке за эту неделю. Участились случаи безбилетного проезда детей в автобусах (так как по новому закону водители не имеют права высаживать юных безбилетников), а возле остановки «Покровский парк» группа подростков облила краской автобус, а когда водитель вышел разбираться, избила мужчину, начата доследственная проверка, в этом нападении есть признаки преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ — хулиганство.