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На «Петроградской» с 25 апреля меняется график работы вестибюля

Станция петербургского метрополитена «Петроградская» с 25 апреля изменит график работы. Это связано с ремонтном одного из эскалаторов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Вестибюль будут закрывать с 07:30 до 10:30 и ограничивать с 15:15 до 19:50. Такой режим продлится до 27 июня. Также до конца сентября состоится капитальный ремонт автоматических станционных дверей.

Горожанам предлагают использовать альтернативные маршруты. С завтрашнего дня в обычном режиме заработает станция «Горьковская». Ограничения действуют 24 апреля последний день.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отобрали 10 участников конкурса для создания проекта станции «Лиговский проспект-2». В число финалистов вошли бюро «Евгений Герасимов и партнеры», «СТУДИЯ 44», «ИНТЕРКОЛУМНИУМ», «А. Лен» и другие.