Срочно меняйте маршрут: На одном из КПП при выезде из Молдовы большие очереди

Очереди на пункте пропуска Скуляны при выезде из Молдовы.
Около 70 транспортных средств ожидают на контрольных полосах.
Оформление пересечения границы проводится на пяти полосах.
Путешественников просят проявить терпение и понимание.
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