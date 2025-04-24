В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками

«Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред», — написал он в своем Telegram-канале.