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В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками

Депутат Боярский: в новом пакете решений против мошенников будет более 10 мер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

«Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред», — написал он в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.