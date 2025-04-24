В Госдуме рассказали о новом пакете мер по борьбе с мошенниками

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следующий пакет мер по борьбе с мошенниками находится в разработке и будет содержать более 10 новых мер, сообщил в четверг глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Первый пакет законодательных решений был подготовлен правительством и принят в рекордно короткие сроки, следующий уже находится в разработке, предлагается более 10 новых мер. Обсуждаются разные идеи и предложения, которые призваны остановить наносимый преступниками вред», — написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству, вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.