Ги Буше останется главным тренером омского «Авангарда» до 2027 года

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше продлил контракт с клубом еще на один год. Новое соглашение с канадским специалистом рассчитано до конца сезона 2026/27. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Буше по новому контракту составит 150 миллионов рублей, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.