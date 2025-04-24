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Ги Буше останется главным тренером омского «Авангарда» до 2027 года

Информацию об этом подтвердили источники «Спорт-Экспресса».

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше продлил контракт с клубом еще на один год. Новое соглашение с канадским специалистом рассчитано до конца сезона 2026/27. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Буше по новому контракту составит 150 миллионов рублей, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

Прежний контракт Буше с «Авангардом» был заключен на полтора сезона. Источники «Спорт-Экспресса» сообщают, что переговоры о продлении завершились ещё до начала плей-офф. В качестве косвенного подтверждения указывается присутствие агента тренера Дэна Мильштейна в Москве на матче «Динамо» — «Авангард». Ранее мы рассказали о результатах решающей игры «Авангарда» в плей-офф.