Ги Буше останется главным тренером омского «Авангарда» до 2027 года

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше продлил контракт с клубом еще на один год. Новое соглашение с канадским специалистом рассчитано до конца сезона 2026/27. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Буше по новому контракту составит 150 миллионов рублей, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Прежний контракт Буше с «Авангардом» был заключен на полтора сезона. Источники «Спорт-Экспресса» сообщают, что переговоры о продлении завершились ещё до начала плей-офф. В качестве косвенного подтверждения указывается присутствие агента тренера Дэна Мильштейна в Москве на матче «Динамо» — «Авангард». Ранее мы рассказали о результатах решающей игры «Авангарда» в плей-офф.