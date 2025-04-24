Новый экстрим-парк начали строить на Русском острове

На площади более 11 тысяч кв. метров построят четыре объекта для проведения тренировок и соревнований: бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк и асфальтовый памп-трек. Все площадки предназначены для занятий экстремальными видами спорта, такими как БМХ-фристайл, скейтбординг, горный велосипед и роликовые дисциплины. Вместимость парка составит 200 человек. Заниматься спортом смогут не только профессионалы, но и новички. Для детей от трех лет установят специальный памп-трек.