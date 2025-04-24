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Новый экстрим-парк начали строить на Русском острове

Открытие пространства планируется в сентябре, к началу X Восточного экономического форума.

Источник: Администрация Владивостока

Строительство нового экстрим-парка началось на Русском острове. Открытие пространства планируется в сентябре, к началу X Восточного экономического форума (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Пространство появится на территории Дальневосточного федерального университета. Сейчас специалисты подрядной организации готовят площадку для установки основания будущих элементов парка. Проект будет реализован в два этапа.

На площади более 11 тысяч кв. метров построят четыре объекта для проведения тренировок и соревнований: бетонный боул, стрит-плаза, фанерный эир-парк и асфальтовый памп-трек. Все площадки предназначены для занятий экстремальными видами спорта, такими как БМХ-фристайл, скейтбординг, горный велосипед и роликовые дисциплины. Вместимость парка составит 200 человек. Заниматься спортом смогут не только профессионалы, но и новички. Для детей от трех лет установят специальный памп-трек.

Напомним, подрядчиком для строительства выступило ООО «Экспертно-конструкторское бюро “КОНТРФОРС”». На реализацию проекта выделен специальный казначейский кредит в размере 90 миллионов рублей.