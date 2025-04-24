Ученый на фронте науки: как жидкий кислород повлиял на ход войны

Кстати, идея создания устройства для получения жидких газов возникла у ученого еще до начала войны. Так, в 1934 году в Кембридже Петр Капица предложил концепцию и спроектировал первый поршневой детандер для сжижения гелия. Детандер — это аппарат, который использует преобразование потенциальной энергии газа в механическую с целью получения жидких газов. Более того, ученый даже создал успешно функционирующую установку, которая была способна работать при температурах «10−20 К». И это было значительным прогрессом по сравнению с известными детандерами француза Ж. Клода и немца П. Гейландта, которые работали с воздухом при температурах не ниже «110−120 К». Все последующие конструкции гелиевых поршневых детандеров базировались именно на этой оригинальной модели.