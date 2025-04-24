Ученый на фронте науки: как жидкий кислород повлиял на ход войны

«Война обостряет нужду в кислороде»
Эти слова Петра Капицы, сказанные им на собрании президиума 18 мая 1943 года, прозвучали как призыв к действию. И действительно, ученый в трудные времена не намерен был ограничивать себя кабинетными исследованиями, а в короткие сроки развернул масштабную работу над турбогенератором.
Работа кипела в сложных условиях эвакуации и нехватки ресурсов. Капица, обладая не только гениальным умом, но и организаторским талантом, сумел сплотить вокруг себя команду талантливых инженеров и техников. И вскоре первые образцы уже были испробованы в действии. Жидкий кислород стал жизненно необходим для проведения сложных операций, лечения пневмоний и ожогов, облегчая страдания и ускоряя выздоровление раненых.
Этот кислород использовался не только в медицинских целях, но и для обеспечения работы авиации, танковых и других родов войск, нуждавшихся в нем для сварки и резки металла, а также для запуска двигателей. Производство турбогенераторов было развернуто на нескольких заводах, что позволило значительно увеличить объемы производства жидкого кислорода.
Идея возникла раньше
Кстати, идея создания устройства для получения жидких газов возникла у ученого еще до начала войны. Так, в 1934 году в Кембридже Петр Капица предложил концепцию и спроектировал первый поршневой детандер для сжижения гелия. Детандер — это аппарат, который использует преобразование потенциальной энергии газа в механическую с целью получения жидких газов. Более того, ученый даже создал успешно функционирующую установку, которая была способна работать при температурах «10−20 К». И это было значительным прогрессом по сравнению с известными детандерами француза Ж. Клода и немца П. Гейландта, которые работали с воздухом при температурах не ниже «110−120 К». Все последующие конструкции гелиевых поршневых детандеров базировались именно на этой оригинальной модели.
Коррективы войной
Однако после того, как началась война, работы по созданию кислородных установок были приостановлены, поскольку считалось, что они не относятся напрямую к военной сфере. Но вскоре стало ясно, что это далеко не так. Исследования не только были возобновлены, но и получили поддержку Государственного комитета обороны.
И уже в начале сентября 1941 года в Казани началась сборка экспериментальных установок эвакуированного Института физических проблем для производства жидкого воздуха, а затем и кислорода. Возникла острая необходимость в переходе к промышленным установкам. И в 1942 году в Казани был создан первый образец турбокислородной установки, получивший название «Объект № 1». Ее производительность достигала 200 кг/ч жидкого кислорода. В начале 1943 года установка была введена в эксплуатацию. Тогда же стартовала разработка комплекса под кодовым названием «Объект № 2». Его мощность превосходила первую установку в десять раз. В 1945 году он был введен в строй и признан самой производительной установкой в мире.
А что же было до изобретения Капицы?
А было следующее: производство кислорода осуществлялось энергоемким и затратным способом, который был основан на сложной технологии сжатия и ожижения атмосферного воздуха. И только благодаря научным изысканиям Петра Капицы в сфере сверхтекучести гелия и техникам достижения экстремально низких температур, он смог разработать самую производительную в мире систему для генерации жидкого кислорода.
Это инновационное решение дало возможность отказаться от импортного оборудования и повысить эффективность установки до более чем 90%. В военное время это стало значительным достижением.
Вклад Капицы
Но вклад Капицы и его команды не ограничивался только производством кислорода. Ученые также занимались разработкой новых методов применения криогенных технологий в военной промышленности. Это касалось, например, повышения эффективности взрывчатых веществ и создания специальных хладостойких материалов для авиации и танкостроения.
Работа в условиях военного времени требовала от ученых максимальной самоотдачи и изобретательности. Нехватка ресурсов, постоянные бомбежки и эвакуации создавали дополнительные трудности. Однако несмотря на все это, советские ученые продолжали двигать науку вперед, внося неоценимый вклад в общую победу.
Петр Капица, как и многие другие ученые, осознавал свою ответственность перед страной. Его разработки не только спасали жизни, но и укрепляли оборонный потенциал Советского Союза, приближая долгожданный мир. Работа Капицы в годы войны была не только примером научного гения, но и символом преданности Родине. Его энергия и целеустремленность вдохновляли коллег и рабочих, вселяя уверенность в неизбежность победы.
После войны
После войны Петр Леонидович продолжил свою научную деятельность, оставаясь одним из самых выдающихся ученых своего времени. Его работы в области физики низких температур принесли ему мировую известность и признание. В 1978 году Петр Капица был удостоен Нобелевской премии по физике «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур».
Память о его вкладе в победу в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах тех, кто знает и ценит историю советской науки. Его пример является ярким свидетельством того, как научный гений может служить делу защиты Родины и спасения жизней.