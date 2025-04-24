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Ученый на фронте науки: как жидкий кислород повлиял на ход войны

В тяжелые военные годы советские ученые трудились на благо Родины, не жалея сил, времени и здоровья. В числе гениев того времени был и лауреат Нобелевской премии Петр Капица. Капица спроектировал турбогенератор, который был предназначен для масштабного производства жидкого кислорода. Эта разработка позволила сохранить жизни огромному числу раненых советских бойцов.

«Война обостряет нужду в кислороде»

Источник: Анатолий Морковкин/Фотохроника ТАСС

Эти слова Петра Капицы, сказанные им на собрании президиума 18 мая 1943 года, прозвучали как призыв к действию. И действительно, ученый в трудные времена не намерен был ограничивать себя кабинетными исследованиями, а в короткие сроки развернул масштабную работу над турбогенератором.

Работа кипела в сложных условиях эвакуации и нехватки ресурсов. Капица, обладая не только гениальным умом, но и организаторским талантом, сумел сплотить вокруг себя команду талантливых инженеров и техников. И вскоре первые образцы уже были испробованы в действии. Жидкий кислород стал жизненно необходим для проведения сложных операций, лечения пневмоний и ожогов, облегчая страдания и ускоряя выздоровление раненых.

Этот кислород использовался не только в медицинских целях, но и для обеспечения работы авиации, танковых и других родов войск, нуждавшихся в нем для сварки и резки металла, а также для запуска двигателей. Производство турбогенераторов было развернуто на нескольких заводах, что позволило значительно увеличить объемы производства жидкого кислорода.

Идея возникла раньше

Источник: Александр Коньков/ТАСС

Кстати, идея создания устройства для получения жидких газов возникла у ученого еще до начала войны. Так, в 1934 году в Кембридже Петр Капица предложил концепцию и спроектировал первый поршневой детандер для сжижения гелия. Детандер — это аппарат, который использует преобразование потенциальной энергии газа в механическую с целью получения жидких газов. Более того, ученый даже создал успешно функционирующую установку, которая была способна работать при температурах «10−20 К». И это было значительным прогрессом по сравнению с известными детандерами француза Ж. Клода и немца П. Гейландта, которые работали с воздухом при температурах не ниже «110−120 К». Все последующие конструкции гелиевых поршневых детандеров базировались именно на этой оригинальной модели.

Коррективы войной

Источник: Олег Кузьмина/Фотохроника ТАСС

Однако после того, как началась война, работы по созданию кислородных установок были приостановлены, поскольку считалось, что они не относятся напрямую к военной сфере. Но вскоре стало ясно, что это далеко не так. Исследования не только были возобновлены, но и получили поддержку Государственного комитета обороны.

И уже в начале сентября 1941 года в Казани началась сборка экспериментальных установок эвакуированного Института физических проблем для производства жидкого воздуха, а затем и кислорода. Возникла острая необходимость в переходе к промышленным установкам. И в 1942 году в Казани был создан первый образец турбокислородной установки, получивший название «Объект № 1». Ее производительность достигала 200 кг/ч жидкого кислорода. В начале 1943 года установка была введена в эксплуатацию. Тогда же стартовала разработка комплекса под кодовым названием «Объект № 2». Его мощность превосходила первую установку в десять раз. В 1945 году он был введен в строй и признан самой производительной установкой в мире.

А что же было до изобретения Капицы?

Источник: ТАСС

А было следующее: производство кислорода осуществлялось энергоемким и затратным способом, который был основан на сложной технологии сжатия и ожижения атмосферного воздуха. И только благодаря научным изысканиям Петра Капицы в сфере сверхтекучести гелия и техникам достижения экстремально низких температур, он смог разработать самую производительную в мире систему для генерации жидкого кислорода.

Это инновационное решение дало возможность отказаться от импортного оборудования и повысить эффективность установки до более чем 90%. В военное время это стало значительным достижением.

Вклад Капицы

Источник: Александр Коньков/ТАСС

Но вклад Капицы и его команды не ограничивался только производством кислорода. Ученые также занимались разработкой новых методов применения криогенных технологий в военной промышленности. Это касалось, например, повышения эффективности взрывчатых веществ и создания специальных хладостойких материалов для авиации и танкостроения.

Работа в условиях военного времени требовала от ученых максимальной самоотдачи и изобретательности. Нехватка ресурсов, постоянные бомбежки и эвакуации создавали дополнительные трудности. Однако несмотря на все это, советские ученые продолжали двигать науку вперед, внося неоценимый вклад в общую победу.

Петр Капица, как и многие другие ученые, осознавал свою ответственность перед страной. Его разработки не только спасали жизни, но и укрепляли оборонный потенциал Советского Союза, приближая долгожданный мир. Работа Капицы в годы войны была не только примером научного гения, но и символом преданности Родине. Его энергия и целеустремленность вдохновляли коллег и рабочих, вселяя уверенность в неизбежность победы.

После войны

Источник: Сергей Преображенский/ТАСС

После войны Петр Леонидович продолжил свою научную деятельность, оставаясь одним из самых выдающихся ученых своего времени. Его работы в области физики низких температур принесли ему мировую известность и признание. В 1978 году Петр Капица был удостоен Нобелевской премии по физике «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур».

Память о его вкладе в победу в Великой Отечественной войне навсегда останется в сердцах тех, кто знает и ценит историю советской науки. Его пример является ярким свидетельством того, как научный гений может служить делу защиты Родины и спасения жизней.